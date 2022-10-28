"Я убиваю врагов": Маша Ефросинина призналась, как война травмировала ее 8-летнего сына

Маша Ефросинина уже делилась, что ее дети хоть и не видели своими глазами все ужасы войны, но она очень на них повлияла. Так, 8-летний Саша играет только в стрелялки и говорит, что убивает врагов, чтобы как можно быстрее вернуться домой.

Телезвезда рассказала, что с рождения называла сына "мальчиком-добром", ведь он лечил всех игрушечным набором, плакал от фильмов с животными, не разрешал трогать насекомых и даже приручил ворону. Сейчас Саша, который мечтал стать фермером-полицейским, играет только в стрелялки.

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Теперь он играет только в войну. Удалил с планшета нафиг все развивающие игры, полицейские гонки, все. Смотрю, даже не обновляется, а вот стрелялки – всегда,

– пожаловалась Маша Ефросинина.

На ее "нельзя, я против стрельбы, против убийств" 8-летний мальчик отвечает: "Я убиваю врагов! Мама, я хочу победить. Я хочу домой! Я помогаю папе".

Маша Ефросинина с сыном Сашей / Фото из инстаграма телеведущей

Ефросинина оговорилась, что умоляет мужа приехать к ним в Германию хотя бы на три дня, а тот отвечает:. Тимур в добровольческом отряде , где отвечает за крупные медицинские гуманитарные грузы, поэтому время от времени выезжает за границу.

Интересно, что так Ефросинина анонсировала свой разговор с выдающейся специалисткой по детской нейропсихологии, который вскоре выйдет на ее ютуб-канале. "Там будет много тяжелой правды для всех нас, девушки. А пока скажу, что началось наше интервью с ее заявления, что в Украине с 24 февраля нет нетравмированных детей", – написала ведущая в инстаграм-блоге.