Младший сын Кати Осадчей разместил первый пост в инстаграмме: что опубликовал Даниил

На странице Кати Осадчей в инстаграмме появилась забавная сторис. Младший сын ведущей играл по ее телефону и распространил фото с подписью.

Во время войны Катя Осадчая, как и многие ее коллеги, сблизилась с поклонниками. Ведущая часто делится семейными кадрами, в частности, чаще показывает в блоге своих сыновей.

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Какую сторис распространил сын Кати Осадчей

На днях на инстаграм-сторис Кати появилось забавное фото. Оказалось, что младший сын ведущей, которому полтора года, опубликовал случайное селфи, на котором изображена часть его лица и главы ведущей. Данило даже добавил подпись: "Вы борщ".



Сторис, которую распространил сын Осадчей / Скриншот инстаграм-сторис ведущей

Катя Осадчая заметила такую публикацию только через несколько часов.

Когда младший на минуту взял телефон. Аж борща захотелось. Как же смешно,

– прокомментировала она.

Реакция Кати Осадчей на сторис сына / Скриншоты инстаграм-сторис ведущей

Катя в шутку отметила, что теперь у нее есть личный СММ-менеджер, которому полтора года: "Боюсь подумать, что будет дальше".

Эта ситуация еще раз показала, что нужно искать радость в малом. Казалось бы, что это такая мелочь – сын сделал сторис, а на секунду дом наполнился смехом всех родных.

Мы так много скучаем и ищем малых поводов для радости. Так хочется, чтобы поводов было больше,

– отметила ведущая.

Осадчая призвала поклонников помочь жителям Никополя. Больше деталей можно найти на странице благотворительного фонда "Твоя опора".

Напомним, на Святой вечер Катя Осадчая опубликовала редкое фото, на котором изображена с мужем Юрием Горбуном и тремя сыновьями. Дома звездная семья создала сказочную атмосферу, Катя и Юрий одели вышиванки, все вместе встречали первую звезду на небе, почтили украинские традиции.