Сыграл тебя с моих слов, – Александр Стоянов подарил Екатерине Кухар мелодию от Евгения Хмары

18 января прима-балерина Екатерина Кухар отпраздновала 40-летие. По этому случаю любимый Александр Стоянов поздравил ее, подарив мелодию, которую специально ко дню рождения написал Евгений Хмара.

Екатерина Кухар для Александра Стоянова муза. Они вместе работают, гастролируют и очень много времени проводят вместе. К 40-летию любимой артист подготовил необычный подарок – заказал у пианиста Евгения Хмары мелодию о Екатерине.

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Как Стоянов поздравлял Кухар с днем ​​рождения

На личной странице в инстаграме Александр опубликовал нежный черно-белый ролик. В нем собраны самые яркие моменты из творческой жизни пары. Мелодию к поздравлению написал композитор-виртуоз Евгений Хмара. Стоянов отметил, что музыкант сыграл Екатерину с его слов, чувств, по тому, как муж видит ее. Музыка получилась невероятно чувственной и нежной.

"Любимая моя жена, моя масю, моя муза, моя путеводная звезда. Ты лучшая мама, партнерша по сцене и in crime. В твой день рождения хотелось чего-то особенного для тебя! Балет я тебе уже дарил. То, что ты хотела, тоже дарил. И понял, что было бы здорово подарить тебе музыку. Чтобы ты звучала по-особенному. Слушай! Люблю тебя всем сердцем!", – с нежностью написал Стоянов под видео.