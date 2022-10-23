Вы уже проиграли, – Святослав Вакарчук с передовой резко ответил на обстрелы россиян
Источник:Святослав Вакарчук
Еще в марте Святослав Вакарчук присоединился к терробороне Львова и получил задачу поддерживать боевой дух украинских военных. Он частый гость на передовой, так что во время очередного концерта передал "привет" оккупантам и напомнил, что они уже проиграли.
С гитарой Святослав Вакарчук приехал на южное направление к бойцам 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода. Он сыграл им свои хиты и от их имени обратился к русским оккупантам, способным воевать только с безоружными гражданскими.
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Вакарчук обратился к оккупантам после обстрелов Украины
Лидер группы "Океан Эльзы" считает, что Россия уже проиграла, поскольку демонстрирует себя не на поле боя, а обстреливая мирные города и разрушая гражданскую инфраструктуру. Он назвал россиян самыми большими террористами современности.
Тем нелюдям, что подло бьют своими ракетами по гражданским людям и украинским городам, мы с ребятами можем сказать только одно – вы уже проиграли. Вы ничего не можете противопоставить нашим воинам на поле боя и являемся банальными, самыми большими в мире на сегодня террористами. Победа за нами,
– написал Святослав Вакарчук.
Он также опубликовал теплые фото с импровизированного концерта для защитников 28 отдельной механизированной бригады, а в фейсбуке поблагодарили и его, и бойцов, благодаря которым продолжается контрнаступление на Херсонщине:
- "Искреннее благодарю вас за мирное небо и Святослава за служение. Да хранит вас Господь";
- "Благодарю вас, Слава, за большую поддержку наших воинов! Вы делаете большое дело";
- "Спасибо! Здоровье нашим защитникам";
- "Искренне благодарим наших воинов и Святослава";
- "Боже храни наших защитников".
Святослав Вакарчук с концертом на передовой / Фото из фейсбука лидера "Океана Эльзы"
Святослав Вакарчук с бойцами 28 ОМБр / Фото из фейсбука лидера "Океана Эльзы"
Святослав Вакарчук с бойцами 28 ОМБр / Фото из фейсбука лидера "Океана Эльзы"
Святослав Вакарчук с бойцами 28 ОМБр / Фото из фейсбука лидера "Океана Эльзы"
Святослав Вакарчук с бойцами 28 ОМБр / Фото из фейсбука лидера "Океана Эльзы"
- Напомним, в начале октября Вакарчук уже приезжал в Херсонскую область и встречался с воинами 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила. Тогда он передавал привет всей Львовщине и Галичине.
- Ради этих поездок фронтмен "Океана Эльзы" отказался от съемок в "Голосе страны". "Понимаю решение команды проекта выйти в эфир, но меня в досъемках не будет. Моя задача сейчас – поддерживать бойцов на фронте, на Востоке и Юге, помогать Украине в благотворительном туре ОЭ. Каждый сегодня должен приближать победу наиболее эффективным способом", – объяснял музыкант.