Святослав Вакарчук устроил концерт для Рыцарей Зимнего Похода: фото с защитниками

Украинский музыкант Святослав Вакарчук посетил военных из бригады имени Рыцарей Зимнего Похода. Для них артист устроил импровизированный концерт.

Фронтмен группы "Океан Эльзы" с первых дней войны ездит по городам Украины и поддерживает защитников. На днях он посетил Рыцарей Зимнего Похода.

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Вакарчук выступил для военных

Святослав Вакарчук приехал в 28 отдельную механизированную бригаду имени Рыцарей Зимнего Похода. Он устроил для защитников импровизированный концерт.

Победа придет тогда, когда каждый украинец уложится в совместную борьбу. Когда просыпаясь, спрашиваешь себя, что я сделал вчера и что сделаю сегодня хорошее, и чем я могу помочь ребятам на передовой,

– написали бойцы в фейсбуке.

Защитники поблагодарили музыканта за игру на гитаре и выступление. После такого концерта ребята фотографировались с артистом.

Святослав Вакарчук выступил для военных / Фото из фейсбука

Напомним, недавно Святослав Вакарчук во второй раз стал отцом. У артиста родилась дочь, которую символически назвали Соломией. Такое решение звездные родители приняли потому, что имя означает "мир". Музыкант отказался рассказывать детали.