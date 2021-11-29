Святослав Вакарчук вернулся в кресло тренера "Голоса страны": кто составил ему компанию

Имена тренеров 12 сезона вокального шоу "Голос страны" держали в секрете до самых кастингов. В суперфинале "Танцев со звездами" стало известно, что в кресло вернется Святослав Вакарчук.

Лидер группы "Океан Эльзы" займет одно тренерское кресло в 12 сезоне "Голоса страны". Остальные три – топовые украинские звезды. Это продюсер и лидер Mozgi Потап, поп-королева Оля Полякова и экс-участница "Время и Стекло" Надя Дорофеева.

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Их имена объявили в суперфинале "Танцев со звездами". Вместе с тем стало известно, что звездные супруги – Юрий Горбунов и Катя Осадчая – остаются ведущими проекта. Да, 12 сезон "Голоса страны" пройдет под девизом "Так звучит твоя страна".

Создатели шоу будут искать настоящий голос нации, тех людей, которые живут рядом с нами и о таланте которых должна узнать вся страна,

– говорится в инстаграме "Голоса".

Именитая четверка тренеров соберет в свои команды невероятных вокалистов из разных уголков Украины и мира, настоящих самородков. По словам продюсеров, участники будут удивлять собственным видением музыки, мощным вокалом и невероятными тембрами.

был тренером "Голоса страны" с 3 по 6 сезон, тогда каквпервые сядет в легендарное красное кресло.