Святослав Вакарчук трогательно рассказал о полугодовалой дочери Соломии

Святослав Вакарчук назвал 2022-й годом трагедий, усталости, но и подъема, потому что мог приобщиться к чему-то великому. Он вспомнил даже дочь Соломию, о которой не говорит публично, и рассказал, как она его изменила.

В эфире телемарафона лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук впервые за полгода заговорил о младшей дочери от продюсера Евгении Яцуты. Ее рождение стало для него самым памятным событием 2022 года.

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Святослав Вакарчук трогательно вспомнил о дочери

У меня родилась дочь. Ей, кстати, полгода. Этот момент для меня – это тоже нынешний год. Я, кстати, думаю, что в этом большой символизм,

– прокомментировал Святослав Вакарчук.

Он говорит, что Соломия его мотивирует и придает сил, и он делает все для того, чтобы она никогда не осознавала, что такое война.

"Я считаю, что рождение ребенка во время войны – это с одной стороны большая ответственность, которая падает тебе на плечи, а с другой – это огромный моральный бронежилет, который тебе придает силы. Это большая мотивация. Поэтому тяжело, страшно даже за бойцов, у которых рождаются в это время дети. Но я знаю, насколько им это помогает, я теперь я это чувствую на себе. В этот момент ты становишься вдвое сильнее", – рассказал артист.

Напомним, в начале июля менеджер группы "Океан Эльзы" Виктория Хоменко сообщила, что 21 июня 2022 года Святослав Вакарчук второй раз стал отцом. У него родилась дочь, которую назвали Соломией, потому что это имя означает "мир". Она также попросила СМИ уважать конфиденциальность звездной семьи. Похоже, это сделали после того, как в августе 2021 года случайно всплыло, что Евгения Яцута родила ему сына. Тогда пресс-служба артиста была вынуждена отреагировать на слухи.

В августе Вакарчук делился, что "смог выкроить буквально минутку", чтобы увидеть Соломию, ведь постоянно в разъездах – то на фронте, то в деоккупированных городах, то в городах-героях.