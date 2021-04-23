Настя Каменских на несколько недель полетела в Мексику, чтобы восстановиться после смерти отца. Она очень скучала по любимому Потапу, поэтому он решил сделать ей сюрприз и прилетел увидеться.

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Романтические фото NK и Потапа

Исполнительница решила сделать несколько фото после долгожданной встречи с мужем. Влюбленные позировали возле красивой пальмы.

NK предстала перед камерой в коротком желтом платье с цветочным принтом, черных ботинках и с рюкзаком на плече. Волосы она уложила в легкие кудри, а на лицо не наносила косметику.

Потап появился рядом с женой в белых шортах, синей рубашке и обуви белого цвета. Они оба завершили свои аутфиты стильными шляпами. Настя и Потап мыло улыбались и обнимали друг друга, радовались встрече после долгой разлуки и не стеснялись чувств.



Настя Каменских с Потапом в Мексике / Фото с инстаграма Насти Каменских



Настя Каменских с Потапом в Мексике / Фото с инстаграма Насти Каменских