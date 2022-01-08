Святослав Вакарчук отпраздновал Рождество с мамой и братом во Львове: редкое фото

Если в новогоднюю ночь звезды в основном работают, то Сочельник и Рождество отмечают в семейном кругу. Домой во Львов приехал и Святослав Вакарчук из "Океана Эльзы".

Певец Святослав Вакарчук уже много лет живет в Киеве, однако своим домом и городом силы до сих пор считает Львов. Неудивительно, что на Рождество он приехал именно туда. В родительском доме звезду ждало душевное застолье.

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В праздничный вечер он сфотографировался с мамой Светланой и младшим на четыре года братом Олегом. Этот кадр лидер "Океана Эльзы" опубликовал в соцсетях, растрогав многотысячную аудиторию.

Христос родился! Светлого Рождества всем! С мамой и братом Олегом дома во Львове,

– трогательно подписал Святослав Вакарчук.

Святослав Вакарчук с мамой и братом во Львове / Фото из инстаграма лидера "Океана Эльзы"

Реакция сети на редкое фото Вакарчука

Музыканта засыпали лайками и комментариями. Поклонники отметили, что мама Святослава Вакарчука ни чуть не изменилась и выглядит прекрасно, а вот брат заметно постарел:

"Мама не изменилась, а вот Олег с седой бородой – это вызов";

"С Рождеством Христовым. Очень похожи с братом";

"Христос родился! Олесь выглядит старше";

"Славим Его! Очень красивая мама";

"Славим Его! Счастья вам и вашей семье. Вы очаровательны".

Одна из поклонниц поинтересовалась у фронтмена "Океана Эльзы": "А где еще один маленький Вакарчук?".

Дело в том, что семь месяцев назад, в мае 2021 года, он впервые стал отцом. Сына Ивана ему якобы родила продюсер Евгения Яцута. Однако ни она, ни Святослав Вакарчук не показывают малыша в сети. Более того, они не появляются на людях вдвоем, поэтому доподлинно не известно, вместе ли звезды до сих пор.