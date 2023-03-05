Святослав Вакарчук откровенно ответил, что такое быть отцом во время войны: "Безумная мотивация"

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук рассказал об отцовстве во время войны. Он признался, что хочет чаще видеться с детьми, но даже на расстоянии его малыши – это самая большая мотивация для Вакарчука.

Ранее музыкант рассказывал о своем сыне Иване. Теперь Вакарчук ответил на вопрос, что такое быть отцом во время войны.

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Он поделился, что сейчас редко видится с родными, но именно дети мотивируют его на новые свершения. Хотя поначалу Вакарчук переживал, что отцовство будет трудным испытанием.

Артист объясняет, что это не изменило его фундаментально, но появилась еще "одна краска" в жизни и, возможно, самая важная. И именно это, по его словам, прибавило плюсов к восприятию мира.

Мне очень помогает тот факт, что родились маленькие детки. Это дает безумную мотивацию. Я переживал, что это может быть отягчающим фактором во время войны, но это наоборот – помогает,

– поделился Вакарчук.

Музыкант признался, что ему очень хотелось бы посвящать больше времени детям, но сейчас он должен сосредоточиться на помощи государству, ради их будущего.

"Конечно, хотелось бы видеть детей больше. Но для того мы все сегодня воюем, для того я езжу на фронт и стараюсь ускорить победу. Чтобы мои дети в будущем не знали слова "война", а мой сын не шел воевать", – высказался Вакарчук.

Святослав Вакарчук стал отцом: коротко