Святослав Вакарчук дал мини-концерт на вокзале во Львове: эксклюзивные видео

За два дня до войны, 22 февраля, Святослав Вакарчук дал миниконцерт на "мосту Кличка" в Киеве. На 17-й день боевых действий, 12 марта, он спел на вокзале во Львове, который приютил сотни тысяч переселенцев.

Последние две недели Святослав Вакарчук из "Океан Ельзи" непрерывно ездит по стране, чтобы поддерживать боевой дух в самых горячих точках Украины, передает 24 канал. Он успел побывать в разрушенном Харькове, в Запорожье, где оккупанты захватили АЭС, в Одессе и Николаеве, а теперь вернулся в родной Львов.

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Святослав Вакарчук устроил мини-концерт на вокзале во Львове

Прямо на входе в главный железнодорожный вокзал Львова музыкант сел за фортепиано и сыграл свои хиты для волонтеров, вынужденных переселенцев и убегающих от войны в Польшу или другие страны Европы. В скромном повседневном образе и с сине-желтым флагом на инструменте Вакарчук исполнил "На небі", "Еверест" и другие песни "Океанв Ельзи".

Мой родной Львов сегодня стал домом, временным пристанищем, станцией надежды для сотен тысяч украинцев. А наш железнодорожный вокзал – эпицентром слез, радости, надежд, стремлений и веры. Сейчас во Львове просто не мог не подойти туда. Этих эмоций, историй, глаз, лиц я не забуду никогда,

– поделился Святослав Вакарчук в инстаграме.

Святослав Вакарчук спел на львовском вокзале: фото

Святослав Вакарчук спел на львовском вокзале: видео 24 канала

Святослав Вакарчук спел на львовском вокзале: видео 24 канала

Интересно, что на днях Святослав Вакарчук спел в Одессе перед забаррикадированным памятником Дюку Ришелье. На Потемкинской лестнице лидер "Океана Ельзи" под гитару исполнил песню "Човен".