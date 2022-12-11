Святослав Вакарчук дал импровизированный концерт на киевском вокзале: щемящие фото и видео
Источник:Святослав Вакарчук
Украинский певец Святослав Вакарчук приехал в Киев. Он дал импровизированный концерт на железнодорожном вокзале.
Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук продолжает ездить по стране и выступать с концертами, поддерживая украинцев. На днях он приехал в Киев и неожиданно спел на железнодорожном вокзале.
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Святослав Вакарчук выступил в Киеве
Музыкант поделился, что Центральный железнодорожный вокзал в столице стал настоящей "крепостью несокрушимости". Там люди встречаются, заряжают телефоны и ждут близких.
Киев. Центральный железнодорожный вокзал, Крепость несокрушимости. Место, которое работает 24/7 и где люди ждут, встречаются, заряжают гаджеты, медпункт помощи, а дети имеют свою отдельную игровую комнату, дети с деоккупированных территорий, дети свободной Украины,
– поделился Святослав Вакарчук.
"Вспомнил, как весной был на вокзале во Львове и тогда почти все люди ехали за границу. Сегодня кто-то встречает, пусть и на очень коротких пару дней, своего защитника, кто-то едет домой в освобожденный Херсон или Изюм, едут свои к своим по стране, работают, живут. Потому что вся наша Украина – это крепость несокрушимости".
Святослав Вакарчук выступил в Киеве / Фото с инстаграма артиста
Святослав Вакарчук в Киеве: видео
Выступления Вакарчука по Украине
- После освобождения Изюма артист приехал в город и спел "Красную руту" вместе с жителями.
- Также Святослав Вакарчук приезжал в Херсонскую область к бойцам 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.
- Музыкант давал импровизированный концерт на стеклянном пешеходном мосту в Киеве, уцелевший после обстрелов.