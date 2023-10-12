Святослав Вакарчук анонсировал новый альбом "Океана Эльзы": когда ждать новинки
Источник:Святослав Вакарчук
Украинская группа "Океан Эльзы" 12 октября отмечает 29-летие. По случаю праздника Святослав Вакарчук вышел к подписчикам и анонсировал новый альбом.
Предупреждаем – ждать придется долго. Артист пообещал выпустить новый альбом только к следующей годовщине создания группы.
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Святослав Вакарчук поздравил "Океан Эльзы" с 29-летием и поделился фото с коллегами из своей группы. На кадрах музыканты работают в студии.
Похоже, артисты уже начали работать над новыми песнями. Вакарчук, в свою очередь, анонсировал выход нового альбома на 2024 год.
Когда выпадает свободная минута между поездками на фронт и благотворительными концертами, всегда занимаемся музыкой. В следующем году будет новый альбом. А может и два. Наконец, пора уже… Надо же на юбилей (30 лет группы – 24 Канал) прийти не с пустыми руками,
– написал Святослав.
Святослав Вакарчук опубликовал фото группы из студии:
Деятельность группы "Океан Эльзы" во время войны
- С началом полномасштабного вторжения России Святослав Вакарчук пошел в военкомат, чтобы вступить в ряды Вооруженных Сил. Однако ему приказали продолжать делать то, что он умеет лучше.
- С того времени группа ездит на фронт с выступлениями к нашим защитникам. Самому Вакарчуку уже присвоили звание старшего лейтенанта.
- За более чем полтора года полномасштабной войны "Океан Эльзы" выпустил три новых песни - "Город Марии", "Цветы минных зон" и "Когда мы двое" (дуэт из KOLA), а также выпустил кавер на песню Джо Кокера.
- Новый альбом по плану должен выйти в апреле 2022 года, однако дату релиза изменили.