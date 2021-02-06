Продюсер и рэпер Потап любит отыскивать в архивах свои забавные фото и демонстрировать их публике. Он показал фотографию, на которой позирует 18-летним и с длинными вьющимися волосами. Кадр разлетелся по сети.

В шоу-бизнесе Потап (настоящее имя – Алексей Потапенко) уже больше 20 лет. За это время стиль и имидж артиста особо не менялся. Однако до начала музыкальной карьеры мастер спорта по водному поло выглядел совсем по-другому.

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Архивное фото 18-летнего Потапа

Потап сфотографировался в светлых джинсах и серой футболке с принтом. В подростковом возрасте он был худым и носил длинные волосы. Именно золотистые кудри поразили фолловеров звезды, которые привыкли видеть его с выбритой головой.

Сам рэпер признался, что на этом фото ему всего 18 лет. Тогда он занимался спортом и даже мечтать не мог, что станет заслуженным артистом Украины.



Потап в 18 лет / Фото Instagram / @realpotap

Реакция сети на архивное фото Потапа

Архивная фотография произвела фурор в сети. За считанные часы сообщение набрало более 36 тысяч лайков и сотни реакций. От комментариев не удержались немало звездных друзей продюсера – Алексей Дурнев, Андрей Бедняков, Виктория Булитко, Тимур Родригез, Александр Рева, а модель Даша Астафьева сравнила Потапа с австралийским актером Хитом Леджером. "Хит Леджер, которого мы заслужили", – с юмором написала красавица. Поклонники рэпера были не менее красноречивы:

Вам идет с волосами. Как из сериала "Район Беверли-Хиллз";

Похож на Мэттью МакКонахи;

На этом фото на Юрка Юрченко похож;

Как же вашим с Настей детям повезет с волосами, раз у обоих такая шевелюра роскошная;

Бон Джови;

Олег Винник на минималках.



Реакция звезд на фото Потапа / Скриншот из инстаграма