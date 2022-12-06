Забеременела, чтобы мужа выпустили за границу: Светлана Тарабарова ответила на упреки

В ноябре Светлана Тарабарова объявила, что беременна в третий раз. Сейчас она на шестом месяце. У звезды поинтересовались, не решила ли она сделать Алексея многодетным отцом, чтобы выехать с ним за границу.

Семья Светланы Тарабаровой переживает трудные времена. Почти все ее концерты благотворительные, рекламы мало, поэтому певица была вынуждена выставить на продажу дом, в который переехала в кредит. Она говорит, что третья беременность спасла ее от волнений и стресса, но некоторые предполагают, что пополнение задумали из-за невыездного мужа Алексея.

Важно Сказали, что я безответственна, – Тарабарова о реакции родителей из Херсона на третью беременность

Светлана Тарабарова ответила на упреки о третьей беременности

"Говорил ли кто-нибудь из друзей: "А третий ребенок, чтобы Алексей свободно мог передвигаться, чтобы вы за границу могли уехать?" – поинтересовался Григорий Решетник.

Так говорят люди, не знающие, как трудно воспитывать и рожать детей. Это не сравнить – выезд, невыезд. К чему здесь? Тем более что мы с первых дней в Украине. Я выезжала только несколько раз на благотворительные (концерты, – 24 канал). Я не могу быть за границей, когда я здесь нужна,

– прокомментировала Светлана Тарабарова.

Светлана Тарабарова с Григорием Решетником / Скриншот с видео

Интересно, что эту тему поднял именно Григорий Решетник – многодетный отец трех сыновей, самому старшему из которых 9 лет. Он не раз выезжал из страны на благотворительные и частные ивенты. В конце октября Решетник уехал в Прагу, чтобы провести праздник, а жена Кристина поблагодарила его "за возможность перезарядиться". Тогда в сети разозлились, что "выехали только шоумены свои шкуры спасать", и спросили: "А на фронт не хочется?"

Кристина Решетник традиционно вступилась за мужа, потому что пышные празднования, которые ведет Григорий, – "лучший показатель веры в нашу победу".