Недавно известный украинский ведущий Григорий Решетник на днях уехал за границу. Там он работает на мероприятиях – часто благотворительных. Но в сети все равно разгораются споры по поводу уместности.

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Кристина Решетник ответила на хейт

Жена телеведущего, которая вместе с ним уехала из Украины, поделилась соображениями. Она считает, что работа мужчины – это показатель того, насколько люди верят в победу.

Работать на празднованиях или не работать? Знаю, как этот вопрос до сих пор волнует моего любимого, мы постоянно обсуждаем этот вопрос. Гриша часто ведет благотворительные мероприятия, помогает собирать средства на армию, а также многие люди хотят видеть его ведущим на частных мероприятиях. Это очень радует, потому что он – суперпрофи!

– поделилась Кристина.

"И для меня эти празднования – лучший показатель веры в нашу победу – что, несмотря ни на что, люди хотят жениться, расписываться, рожают, беременеют и крестят деток", – добавила она.

Жена шоумена добавила, что также сейчас своевременно дарить людям эмоции и радость, которые считает необходимыми. Поскольку думает, что нужно повсюду искать частицу позитива. "Такие моменты возвращают всех к жизни. И мы должны аккумулировать эту энергию любви, счастья, как бы горько на душе не было. Потому что любовь всегда побеждает".



Григорий Решетник с женой / Фото из инстаграма Григория Решетника

Бурная реакция сети

В комментариях под сообщением большинство поклонников согласились с Кристиной Решетник. Они выбирают вариант – "работать".

"За средства, которые мужчина заработает, вы оплачиваете деткам школу, покупайте продукты и так далее. А это идет на поддержание экономики. А также позитив и радость сейчас всем необходимы";

"Ваша семья, это символ радости и праздника, поэтому я считаю, что вы должны работать и делать людей счастливыми в такие трудные времена";

"Конечно нужно работать и переключаться, мы же не роботы";

"Конечно, работать! У каждого свой хлеб и всем нужно заботиться о своей семье";

"Конечно, работать. Такова специфика работы, вести в том числе развлекательные мероприятия".

Но существуют и другие мнения, хоть их и меньше: