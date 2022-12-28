Маленькая победа, – Светлана Тарабарова наконец-то забрала родителей из-под обстрелов в Херсоне

Всю войну родители Светланы Тарабаровой были в Херсоне. Они не хотели уезжать даже после освобождения города и последние полтора месяца жили под постоянными обстрелами. Во вторник, 27 декабря, мама и папа певицы эвакуировались.

В начале декабря беременная Светлана Тарабарова делилась, что ее крики и слезы в трубку на родителей не действуют, они категорически отказывались ехать из своего дома в Херсоне. Однако певица дожала маму и папу и вывезла их к себе. Они встретились впервые с Нового года.

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Светлана Тарабарова вывезла родителей из Херсона

Я знаю, многие держатся за стены, в которых прожили всю жизнь, я сама 1,5 месяца, а до этого 10 месяцев, уговаривала своих родителей выехать. Но у меня маленькая победа. Уже вчера мне удалось вывезти их. Они в безопасности, они рядом,

– похвасталась Светлана Тарабарова.

Она обратилась ко всем, кто сейчас в Херсоне или имеет знакомых с микрорайона Остров, и попросила выезжать подальше от позиций оккупантов.

"Друзья, это очень важно. Все, кто сейчас в Херсоне, на Острове, эвакуируйтесь! Враг на том берегу Днепра. Район в опасности. Обеспечить поставки воды, электричества, тепла невозможно. Пожалуйста, есть официальная эвакуация, обращайтесь в штабы, которые ждут вас", – обратилась артистка к 590-тысячной аудитории.

Напомним, в ноябре, незадолго после освобождения, Светлана Тарабарова говорила, что в ее районе очень много прилетов, нет ни света, ни воды. Ее мама даже ходила по технической воде на реку, с питьевой, к счастью, помогали друзья-военные и волонтеры.

"То, что родители постоянно отказываются ехать, мне разбивает сердце. Очень тяжело. Но ради этих мосьок (детей, – 24 канал) я поднимаюсь, одеваю улыбку и создаю счастливую жизнь для них", – комментировала звезда.

Вероятно, эвакуировать ее родители согласились после смертельного обстрела Херсона 24 декабря, в канун Рождества. Тогда россияне ударили по центру города и крупнейшему рынку, убив 11 человек. Более 60 получили ранения.