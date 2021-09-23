Светлана Тарабарова впервые показала лицо дочери: милые фото

Популярная украинская певица Светлана Тарабарова впервые показала лицо маленькой дочери Марии. Сделала это по случаю дня рождения девочки. 23 сентября крохе исполняется год.

Светлана Тарабарова год скрывала лицо дочери. Она публиковала фотографии с ней, но Мария всегда была изображена со спины или сбоку. Теперь артистка решилась познакомить поклонников с дочкой.

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Светлана Тарабарова показала лицо дочери

Артистка сделала трогательную публикацию, где поделилась яркими фотографиями малышки. Марию сфотографировала с большими розовыми шариками. Похоже, родители сделали для нее настоящий праздник.

Девочка позировала, сидя в детском кресле, и искренне улыбалась. Звездная мамочка одела ее в комбинезон в тон шарикам, а прическу довершила красивым обручем с бантиком. На одном из фото братик Иван нежно целует сестренку в щечку.

Привет, я Мария. И у меня сегодня день рождения! 1 год!

– с нежностью от имени дочери написала Светлана.

Также Тарабарова добавила, что словами невозможно описать любовь к этой маленькой принцессе.

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Дочь Светланы Тарабаровой / Фото из инстаграма певицы



Дочь Светланы Тарабаровой / Фото из инстаграма певицы



Дети Светланы Тарабаровой / Фото из инстаграма певицы



Дочь Светланы Тарабаровой / Фото из инстаграма певицы

Поклонники артистки очень рады, что она наконец показала дочь. В комментариях они оставляют много приятных слов в адрес девочки. Также отмечают, что она очень похожа на Ивана.