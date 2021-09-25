Светлана Тарабарова снова показала дочь: новые фото и видео
Источник:инстаграм Светланы Тарабаровой
Популярная украинская певица Светлана Тарабарова на днях впервые показала лицо дочери Марии. Теперь исполнительница опубликовала яркие кадры с празднования ее первого дня рождения.
Светлана Тарабарова год назад второй раз стала мамой. Старший сын Иван уже давно появляется на ее фотографиях, а лицо младшей дочери Марии поклонники увидели лишь через год после рождения.
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Новые кадры дочери Светланы Тарабаровой
Исполнительница отпраздновала особый осенний день в кругу самых родных. Она устроила атмосферный семейный праздник в собственном загородном доме.
Именинницу звездная мамочка одела в невероятно красивое светло-коричневое платье с белым воротничком. Праздничный образ Марии довершил обруч с бантиком. Ее сфотографировали с большим тортом и сняли на видео, когда красавица искренне улыбалась.
К публикации Светлана прикрепила селфи с дочкой. На ее лице также сияла улыбка. Артистка невероятно счастлива, что воспитывает двух замечательных деток.
Будь собой, будь счастливой! Мы любим тебя безгранично! Счастливого дня рождения, крошка Мария! Твоя семья и друзья,
– с нежностью подписала кадры Тарабарова.
Для просмотра всех фото и видео листайте вправо:
В комментариях поклонники знаменитости также засыпали ее дочь поздравлениями и теплыми словами.
- "Солнышко! Маленькая красавица! Пусть будет самой счастливой всегда!"
- "Поздравляем кроху и всю вашу невероятно позитивную семью!"
- "Еще раз всей семьей желаем счастья этой принцессе! Крошка Мария – наша красавица!"
- "Какая стильная малышня!"
- "Какая красавица! Пусть будет самой счастливой!"