Кажется, я сломалась, – Светлана Тарабарова пожаловалась на недосыпание: что произошло

В апреле Светлана Тарабарова в третий раз стала мамой. Скоро ее дочке Полине исполнится четыре месяца, поэтому у нее постепенно начинают прорезаться первые зубки. Исполнительница поделилась, как себя чувствует в этот сложный период материнства.

Она отметила, что страдает не только дочь, но и все члены семьи. В частности, сама артистка почти не спит, поэтому очень устала.

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Светлана Тарабарова рассказала о самочувствии

Исполнительница заметила, что даже тогда, когда может поспать, организм все равно не может расслабиться.

Иногда мне кажется, что я сломалась. Усталость нереальная, так тяжело нормально не спать,

– отметила артистка.



Светлана Тарабарова пожаловалась на сильную усталость / Скриншот из инстаграм-сторис

Выяснилось, что у самой маленькой дочери артистки режутся зубки. Следовательно, Полина почти не спит и страдает от боли. Поэтому также страдают и мама, и отец, и ее старшие сестра с братом.

"Всем мамам желаю сил", – добавила Тарабарова.



У самой маленькой дочери Тарабаровой прорезаются первые зубки / Скриншот из инстаграмм-сторис

Отметим, не так давно Светлана Тарабарова отпраздновала свой день рождения. 26 июля ей исполнилось 33 года. Звезда провела этот день в кругу самых родных. В соцсетях коллеги и поклонники поздравили певицу. Они пожелали ей мира и счастья. К поздравлениям также присоединилась дочь кума Тарабаровой, рэпера Ярмака, который сейчас служит в ВСУ. Его жена разместила видео, как дочь поздравляет крестную с днем рождения.

"Желаю, чтобы твоя жизнь была яркой, как твои волосы, и чтобы было много денег на твои мечты", – мило сказала девочка.