Ирина Федишин остается в родном Львове, где вместе с детьми присоединяется к волонтерству. Артистка эмоционально реагирует на все события, происходящие в разных городах Украины.

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Ирина Федишин об обстрелах в Херсоне

Российские оккупанты пытаются закрепить власть на временно оккупированных территориях, однако местные жители не перестают выходить на митинг и подчеркивать, что армия России пришла на украинские земли с войной.

21 марта в Херсоне прошел еще один протест. Во время него оккупанты начали стрелять в мирных жителей. В результате ранены, среди которых пенсионер. Видео обстрелов Ирина Федишин опубликовала в своем инстаграмме.

Какие же они изверги! Против мирного населения против детей воюют взрослые дяди с оружием в руках. Обстреляли митинг в Херсоне. Обстреляли людей, которые вышли сказать им, чтобы возвращались, откуда пришли. Потому что Херсон – это Украина!

– подчеркнула певица.

Ирина Федишин показала обстрелы в Херсоне: смотрите видео онлайн

Текст публикации Ирины Федишин:

Какие же они изверги! Против мирного населения против детей воюют взрослые дяди с оружием в руках. Обстреляли митинг в Херсоне. Обстреляли людей, которые вышли сказать им, чтобы возвращались, откуда пришли. Потому что Херсон – это Украина!