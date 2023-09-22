Мне неприятно и больно, – Светлана Тарабарова рассказала, как ее обидел Потап

В феврале рэпер Потап выпустил трек "Волонтер", который поднял немало шума в сети. Так, многие украинские знаменитости раскритиковали песню. В частности, лидер группы "Друга ріка" Валерий Харчишин и продюсер Игорь Кондратюк. Днями о треке также высказалась певица Светлана Тарабарова.

По словам исполнительницы, Алексей написал оскорбительный текст об украинских девушках. Она отметила, что, несмотря на то, что сама не служит в ВСУ, ей все равно было неприятно слышать эту песню.

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Светлана Тарабарова высказалась о треке Потапа

Певица поделилась, что ей не понравилась песня. В то же время Тарабарова отметила, что Потап извинился и это, по ее мнению, было правильным решением.

Надо держать руку на пульсе и быть на одной волне с людьми. Алексей 100% потерял эту руку на пульсе, потому что написать такое об украинских девушках – это очень обидно! Я не в форме, но почувствовала, как мне неприятно и больно. Но, настолько я знаю, Алексей извинился. Мы должны стать такими людьми, что, когда кто-то много делает, а еще и находит в себе силы извиниться — это круто,

– рассказала Светлана.

Интервью со Светланой Тарабаровой: смотрите видео онлайн

Почему Потапа критикуют из-за песни

В феврале Потап представил композицию "Волонтер". Трек должен был стать посвятой и поддержкой для тех, кто помогает Украине, но стал объектом критики и возмущения.

Слушатели раскритиковали песню за упрощенный и кое-где эротизированный текст со строками "танцуй, малышка" или "не спрашивай, где ночи провела, я волонтерила". Одни считают, что песня унизила волонтеров, другая – что сделала их модными и популярными.

Из-за значительной волны хейта продюсер даже закрыл комментарии под клипом в ютубе.

Впоследствии Алексей отреагировал на негатив из-за трека. Тогда он подчеркнул, что не хотел никого обидеть своей песней.

"Я могу быть резким, но всегда умею извиниться, когда для кого-то это показалось оскорбительным. И действительно – в этой песне я не имел цели оскорбить кого-то, поэтому, пожалуйста, не держите на меня зла. Если есть люди, чьи чувства я задел – я этого не хотел. Песня может нравиться, может – нет. Это выбор человека, и я всегда его уважаю".