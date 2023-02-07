Сообщили практически сразу, – Тарабарова призналась, как ее дети отреагировали на беременность
Источник:Светлана Тарабарова
Светлана Тарабарова призналась, что рассказала детям о своей беременности почти сразу. Узнайте ниже, как Маричка и Иван приняли новость.
Украинская певица Светлана Тарабарова ждет пополнения в ее семье. На своей странице артистка поделилась, как она рассказала об этом детям – 4-летнему Ивану и 2-летней Машеньке.
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Как дети Светланы Тарабаровой узнали о пополнении
Исполнительница призналась, что тяжело переносила первые месяцы беременности. У нее был довольно строгий режим, к тому же нельзя было поднимать детей на руки. Пришлось объяснить им причину как можно быстрее. Малыши отреагировали с пониманием и любовью.
Светлана Тарабарова с детьми / Фото из инстаграма Светланы Тарабаровой
"Первые месяцы у меня были очень сложными, да и сейчас весело. Токсикоз, запрет поднимать все тяжелое, почти постельный режим (который я постоянно нарушала, потому что с двумя малыми, войной, работой, постоянными волнениями за родных в оккупации, моим характером – это оказалось невозможным) – поэтому деткам мы сообщили практически сразу – как объяснить, что мама не может больше взять на ручки? А они уже ой, какие тяжелые мальки".
Мы усадили их и с улыбкой на лице начали рассказывать, что в середине мамы растет малыш. Они сразу все поняли, начали здороваться с малышом и целовать животик – а у меня на глазах были слезы от счастья,
– призналась звезда.
Светлана Тарабарова с детьми / Фото из инстаграма Светланы Тарабаровой
Что известно о беременности Светланы Тарабаровой
- Светлана Тарабарова рассекретила, что беременная в третий раз, в начале ноября. Тогда она показала фотографии с положительным тестом. Также артистка делилась семейными снимками и кадрами УЗИ.
- Сначала знаменитость не признавалась о полу будущего ребенка, а только намекала. И несколько недель назад устроила гендер-пати, чтобы узнать, кого ждет. Да, звездная пара скоро станет родителями девочки.
- Беременность Светланы Тарабаровой не проходит без труда. Она рассказала о случае, как испугалась на УЗИ – врач перепутала и подумала, что певица беременна двойней. К тому же, третью беременность сначала не очень положительно восприняли ее родители.