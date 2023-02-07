Сообщили практически сразу, – Тарабарова призналась, как ее дети отреагировали на беременность

Светлана Тарабарова призналась, что рассказала детям о своей беременности почти сразу. Узнайте ниже, как Маричка и Иван приняли новость.

Украинская певица Светлана Тарабарова ждет пополнения в ее семье. На своей странице артистка поделилась, как она рассказала об этом детям – 4-летнему Ивану и 2-летней Машеньке.

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Как дети Светланы Тарабаровой узнали о пополнении

Исполнительница призналась, что тяжело переносила первые месяцы беременности. У нее был довольно строгий режим, к тому же нельзя было поднимать детей на руки. Пришлось объяснить им причину как можно быстрее. Малыши отреагировали с пониманием и любовью.



Светлана Тарабарова с детьми / Фото из инстаграма Светланы Тарабаровой

"Первые месяцы у меня были очень сложными, да и сейчас весело. Токсикоз, запрет поднимать все тяжелое, почти постельный режим (который я постоянно нарушала, потому что с двумя малыми, войной, работой, постоянными волнениями за родных в оккупации, моим характером – это оказалось невозможным) – поэтому деткам мы сообщили практически сразу – как объяснить, что мама не может больше взять на ручки? А они уже ой, какие тяжелые мальки".

Мы усадили их и с улыбкой на лице начали рассказывать, что в середине мамы растет малыш. Они сразу все поняли, начали здороваться с малышом и целовать животик – а у меня на глазах были слезы от счастья,

– призналась звезда.



Светлана Тарабарова с детьми / Фото из инстаграма Светланы Тарабаровой

Что известно о беременности Светланы Тарабаровой