Так мало времени, а столько любви: Тарабарова празднует 6-ю годовщину свадьбы – что подарил любимый

11 октября у семьи певицы Светланы Тарабаровой особый день. 6 лет назад она вышла замуж за своего продюсера Алексея. Артистка показала трогательный подарок, полученный от любимого на годовщину.

Уже второй день украинцы подвергаются массовым ракетным обстрелам. Но, несмотря на это, не опускают рук, верят, что Украина обязательно победит.

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Светлана Тарабарова празднует 6-ю годовщину свадьбы

Из-за ракетных обстрелов критической инфраструктуры во многих регионах Украины не было электроэнергии, многие заведения были закрыты. Но любимый Тарабаровой нашел возможность поздравить жену с особым для их семьи днем.

Утром 11 октября он подарил любимой праздничный торт, который сделал из печенья "Мария" и какао. Артистка поделилась, что это был самый вкусный тортик в мире.

Сегодня 6 лет, как мы сказали друг другу "да"! Официально. Так мало времени, а столько любви, столько событий. Спасибо всем, кто все эти годы рядом с нашей семьей! Спасибо за поддержку и любовь. Тортик приготовил нам отец сюрпризом. Он из печенья Мария и какао, потому что вчера был еще тот день. И знаете что? это самый вкусный тортик в мире. Как бы тяжело ни было, жизнь продолжается. Борьба продолжается и я всем сердцем верю, что всех нас ждет светлое будущее! Выстоим,

– написала Светлана под трогательным видео.

Напомним, недавно мы пообщались со Светланой. В интервью она рассказала о кризисе, языке, военном учете женщин, куме Ярмаке. Полную версию разговора читайте здесь.

Интервью со Светланой Тарабаровой в видеоформате: смотрите видео онлайн