Со своей маленькой копией: Светлана Тарабарова залюбовала сеть фото с 5-месячной дочерью
Источник:Светлана Тарабарова
В апреле певица Светлана Тарабарова в третий раз стала мамой. На днях она поделилась фотографиями со своей 5-месячной дочкой Полиной.
В комментариях отметили, что девочка уже заметно подросла. Кроме того, фаны заметили, что Полина очень похожа на маму.
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Светлана Тарабарова показалась с подросшей дочерью
На фото певица позировала в стильном черном жакете, джинсах и белой футболке. К своему образу она еще добавила черную сумку. Полинка была одета в милый шоколадный комбинезон и белые мягкие тапочки.
Мы. PS: время летит так быстро,
– отметила под фото звездная мамочка.
Реакция сети
В комментариях под фото поклонники подчеркнули, что дочь очень похожа на Светлану.
- "Полинка так похожа на мамочку";
- "Со своей маленькой копией";
- "Полинка – это маленькая Светланка. Так похожа на вас";
- "Очень быстро подросла девочка, и вы очень быстро вернулись в прекрасную форму";
- "Мамина копия";
- "Мамина дочка. Очень похожа на вас";
- Дочь похожа на вас.
Дети Светланы Тарабаровой: что известно
В 2018 году у Светланы и ее мужа и продюсера Алексея Бондаря родился первенец. Малыша назвали Иван. Еще через два года супруги стали родителями дочери Марии. Весной на свет появился третий ребенок Светланы и Алексея – Полина.