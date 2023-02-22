После смертельного обстрела: Светлана Тарабарова показала маму, которую забрала с Херсона – фото

Во вторник, 21 февраля, россияне ударили из "Градов" по остановке в Херсоне, убив пятерых человек. Еще 21 человек получил ранения. Певица Светлана Тарабарова отреагировала на преступление оккупантов и показала маму, которую удалось вывезти из города.

На кровавый обстрел Херсона во время безумного выступления Путина звездный бомонд отреагировал эмоционально. Светлане Тарабаровой, которая родилась в прифронтовом ныне городе, болит больше всего, ведь ее родители могли быть там.

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Светлана Тарабарова показала маму после обстрела Херсона

"Херсон. Твари из недостраны продолжают просто убивать людей", – написала певица под видео с разбитой остановкой, где погибли люди.

После жутких кадров Светлана Тарабарова показала маму, которая пережила оккупацию Херсона, а два месяца назад переехала к ней под Киев. Она больше не прячется от ежедневных обстрелов, а проводит теплые вечера с семьей. Так, женщина, которая работала воспитательницей в детском саду, читает книги своим внукам – 4-летнему Ивану и 2-летней Машеньке.

Каждый день благодарю небо, что нам удалось забрать родителей из того ада,

– прокомментировала Светлана Тарабарова.