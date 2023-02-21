Звездный бомонд не смог смолчать о преступные действия России, и они показали последствия удара на весь мир. 24 Канал подготовил подборку реакций звезд из соцсетей.

Важно Зеленский жестко отреагировал на смертоносный обстрел Херсона и показал жуткие кадры

Юрий Горбунов

Телеведущий распространил видео с места происшествия в Херсоне и обвинил россиян в геноциде украинского народа. Он подчеркнул, что 21 человек сегодня пострадал от обстрела Херсона.

Люди торопились по своим делам, но "русский мир" распорядился иначе! Все это произошло как раз во время обращения Путина к федеральному собранию, где Запад и Украина были обвинены в развязывании войны! Не собрание, а съезд ЦК КПСС!,

– заявил Горбунов.

Ведущий добавил, что во время речи российского диктатора прозвучали те же нарративы и те же обвинения! "Это еще один факт геноцида против украинцев! Еще одна папка в суд в Гааге", – написал он.

Маша Ефросинина

Украинская телеведущая также поделилась в Instagram-Stories жуткими кадрами из Херсона, от которых становится не по себе. По ее мнению, мир должен созидать преступления России.

Пока эта гниль выступала перед своими рабами, ее армия обстреляла Херсон. Убиты пять человек, 16 ранены,

– написала телеведущая.



Маша Ефросинина об обстреле Херсона / Фото с ее инстаграм-сторис

Джамала

Певица еще раз призвала людей из разных уголков мира распространять информацию о террористических действиях кремлевской армии. "Мир! Распространяйте это! Россия – страна-террорист", – написала Джамала.



Джамала об обстреле Херсона / Фото с ее инстаграм-сторис

Эктор Хименес-Браво

Звездный шеф-повар назвал россиян "людями" и заявил, что никогда их не простят. "Нелюди... Нет им прощения", - написал Эктор.



Эктор об обстреле Херсона / Фото из его инстаграмм-сторис

Светлана Тарабарова

Певице признается, что ей больно видеть кадры из Херсона, ведь это родной город. " Лица из недострои продолжают убивать людей...", – эмоционально написала Тарабарова.



Тарабарова об обстреле Херсона / Фото с ее инстаграм-сторис

Макс Барских

Певец также родом из Херсона. В своих соцсетях он обратился к кафирам и пообещал им наказание за все разрушенные жизни.

"За каждое совершенное преступление вы понесете ответственность! Каждый изверг будет найден и наказан! Херсон, держись", - написал Барских.



Барских об обстреле Херсона / Фото с его инстаграм-сторис

Андрей Бедняков

Телеведущий посочувствовал семьям всех погибших в результате вражеского удара по Херсону.

Россия снова обстреляла Херсон. Остановка общественного транспорта. Пятеро погибших и 16 раненых. Соболезнования семьям погибших,

– написал шоумен.



Бедняков об обстреле Херсона / Фото с его инстаграм-сторис

Добавим, что Тарас Цымбалюк, Тина Кароль, Надя Дорофеева, Ольга Сумская, Анна Саливанчук и другие в своих Instagram-Stories перепостили видео от президента Владимира Зеленского о циничном обстреле Херсона и выразили соболезнования семьям погибших.

Как звезды реагируют на землетрясение / Скриншоты инстаграм-сторис

Что известно об обстреле Херсона 21 февраля