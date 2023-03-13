Светлана Тарабарова показала, как россияне обстреляли ее школу в Херсоне: как она выглядит теперь
Источник:Светлана Тарабарова
Певица Светлана Тарабарова на последних месяцах беременности и старается беречься от стрессов и плохих новостей. Однако проигнорировать обстрел своей школы в Херсоне не смогла.
Россияне с ноября беспощадно обстреливают Херсон. Во время одной из последних атак попали возле школы Светланы Тарабаровой. Как она сейчас выглядит, смотрите фото дальше.
Читайте также Эвакуировали "на щите": Роман Иваненко из "Лиги Смеха" погиб под Угледаром
Светлана Тарабарова показала, как россияне обстреляли ее школу в Херсоне
Российский снаряд попал во двор школы, которую окончила Светлана Тарабарова. Там разрушен забор и выбиты окна.
А между тем эти твари продолжают уничтожать все, что мы любим. Моя школа, мое детство, мой Херсон. Простите, не выдержала. Молюсь за жизнь и благодарю каждого защитника каждый день. Стены отстроим, главное – жизнь. Свобода. Украина,
– написала Светлана Тарабарова.
Школа Светланы Тарабаровой в Херсоне / Фото из инстаграм-сторис певицы
- Напомним, в декабре Светлана Тарабарова вывезла родителей из-под обстрелов в Херсоне. Она уговаривала их выехать более 11 месяцев, а мама и папа певицы "держались за стены, в которых прожили всю жизнь" – без света, воды и газа.
- Теперь они живут в селе Дмитровка под Киевом и проводят время с семьей звездной дочери.