Светлана Тарабарова похвасталась уютным зимним образом: фото певицы
Источник:инстаграм Светланы Тарабаровой
Популярная певица Светлана Тарабарова является одной из самых известных в украинском шоу-бизнесе. Она часто публикует в сети фото образов, которыми вдохновляет поклонниц на неординарные аутфиты.
Светлана Тарабарова является примером для многих модниц. С наступлением холодов она показывает актуальные зимние аутфиты, которые подойдут для зимней погоды.
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Зимний look Светланы Тарабаровой
Артистка предстала перед камерой в уютном зимнем образе: светло-серой удлиненной куртке, молочных штанах и кофте. Одежду решила совместить со светлыми стильными сапогами. Среди аксессуаров аутфит довершили шапка и маленькая сумочка, которую артистка держала на плече.
Волосы Тарабарова уложила ровно и собрала набок. На лице сделала легкий повседневный макияж, чуточку подчеркнув тон.
Учусь вместе с вами радоваться моменту. А снег добавляет особого рождественского настроения. Уже подарки всем приготовили? Я еще нет. Даже не представляю, как все успеть,
– написала Светлана под фото.
Зимний look Светланы Тарабаровой / Фото из инстаграма певицы
Зимний look Светланы Тарабаровой / Фото из инстаграма певицы
Зимний look Светланы Тарабаровой / Фото из инстаграма певицы
В комментариях поклонники знаменитости засыпали ее комплиментами.
- "Праздничная светлая девочка! Люблю!"
- "Какая красавица!"
- "Вы особенные и лучшие!"