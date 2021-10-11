Светлана Тарабарова оригинально поздравила мужа с годовщиной свадьбы: новые фото супругов
Источник:инстаграм Светланы Тарабаровой
Популярная украинская певица Светлана Тарабарова с мужем Алексеем Бондарем празднуют 5 годовщину свадьбы. По случаю особой даты артистка поделилась фотографиями из оригинальной фотосессии love story, в которой она с мужем позировали в 2016 году.
Супруги сохраняют любовь и нежность в браке. И результатом этого являются их сын и дочь, которые наполняют дом детским смехом. Но Светлана с Алексеем не забывают о себе и иногда проводят время только вдвоем.
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Новые фото Светланы Тарабаровой с мужем
В 2016 году они позировали в оригинальной фотосессии, главной изюминкой которой стали дорисованные элементы. Светлана и Алексей изображены на фотографиях в разных позах, а их образы завершили иллюстрации. В этой съемке влюбленные развлеклись, почувствовали себя детьми. Оба надели белые футболки и синие джинсы.
Тарабарова рассказала, что эти снимки видели только гости их свадьбы, а после праздника она никому их не показывала.
Фотосессия Светланы Тарабаровой с супругом / Фото из инстаграма певицы
Текст публикации Светланы Тарабаровой:
С пятой годовщиной свадьбы, моя любовь! С тобой я летаю, как на крыльях. Мы родители двух добрых сердец. Иногда все просто бесит, но чаще нам сказочно.
Ты мой парашют и вместе мы сможем все! Нам весело, мы мечтаем о спокойном сне, о кино вместе от начала до конца. Но все это мелочи, если посмотреть сколько крутого только за 5 официальных лет нашей семьи мы создали вместе.
А эти архивные фото 2016 года всегда будут напоминать мне, что мы еще и парочка с перчинкой. Друзья, спасибо всем за поздравления!
Нам очень приятно делиться с вами такими важными событиями.Напомним, свадьба Светланы Тарабаровой с ее продюсером Алексеем Бондарем состоялась 11 октября 2016 года. За время супружеской жизни они успели приобрести загородный коттедж и обустроили собственное семейное гнездышко. Сейчас пара воспитывает двоих детей – сына Ивана и дочь Марию.