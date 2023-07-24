Светлана Тарабарова растрогала сеть фотографиями с мамой из Херсона: нежные кадры
Источник:Светлана Тарабарова
Украинская певица Светлана Тарабарова показала нежные фото с матерью. Под фотографиями подписчики уже успели написать много комментариев. Они заметили, что мама с дочерью очень похожи и выглядят хорошо. К тому же под постом оставила комментарий и звездная подруга артистки Наталка Карпа.
Знаменитость, которая на днях восхищала сеть фото с 3-месячной дочерью, сегодня, 24 июля, опубликовала фотографии с мамой. Она поделилась, что ее родители очень скучают по родному Херсону. Однако певица пытается отвлекать и проводить с ними много времени, ведь сейчас такие моменты очень ценны.
Важно Ведущий Гордеев побывал в Спасо-Преображенском соборе: фото ужасных последствий обстрела
Светлана Тарабарова показала фото с мамой
На кадрах, выставленных звездой, можно увидеть, как улыбающиеся мама с дочерью обнимаются. Светлана надела светлую рубашку и джинсы с белыми кедами. Мама артистка была одета в черное платье в белый горох.
Я счастлива, что мои родители сейчас рядом. Но они все равно очень скучают по дому. Я каждый день стараюсь отвлекать их от новостей о Херсоне. Это почти невозможно, ведь больно видеть, как разрушают родной город. Но такие объятия, такие моменты вместе — бесценны. Все, что сейчас помогает — это простые, человеческие и искренние эмоции и поддержка,
– написала исполнительница.
Реакция соцсетей
Подписчики написали много приятных слов артистке и ее маме. Они также отметили, что женщины очень похожи:
- "Вы такой светлый человек";
- "Какие красивые";
- "Такие красивые";
- "Какие вы похожи".
Комментарий под фото также оставила звездная подруга Светланы Тарабаровой Наталка Карпа: "Мои родные девочки, люблю вас! Обязательно будет победа и мы поедем в Херсон. Кто домой, кто на концерты, кто, чтобы увидеть действительно героический город, который непременно отстроим".
Напомним, из Херсона родители артистки уехали уже после деоккупации, когда Россия ежедневно обстреливала их район Остров.
- Дома у родителей певицы не было ни света, ни воды. Они даже ходили за технической водой на реку. С питьевой, к счастью, помогали друзья-военные и волонтеры.
- Позже в Херсоне открылся "Пункт несокрушимости", где можно погреться, зарядить телефон, павербанк, пообщаться и выпить чаю. Кроме того, херсонцев тогда подкармливал волонтер из Шотландии, который ездит по Украине на "пицца-мобиле" и бесплатно угощает итальянским национальным блюдом.
- Однако обстрелы не утихали. Крики, слезы и увещевания звездной дочери не действовали на родителей певицы, они "держались за стены, в которых прожили всю жизнь". Впрочем, все же удалось убедительно поговорить и в канун Нового года их эвакуировали.