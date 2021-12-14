Светлана Тарабарова с мужем и детьми украсила елку: атмосферное видео
Источник:инстаграм Светланы Тарабаровой
Украинская певица Светлана Тарабарова уже задекорировала дом к праздникам. Вместе с детьми и мужем она украсила елку, а также установила украшения на кухне.
Знаменитости готовятся к праздникам. Когда за окном настоящая, морозная зима, хочется чтобы и дома была сказочная атмосфера. Поэтому в домах звезд уже мерцают новогодние огоньки.
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Светлана Тарабарова украсила елку
Певица готовится к праздникам вместе с сыном, дочерью и мужем. Они вчетвером украшали елку в загородном имении. На лице маленького Ивана сияла улыбка. Видно, ему очень нравятся рождественские декорации, которые появились дома.
Все были в домашней одежде, что создавало уютную атмосферу. В этом году помогала и дочь Мария. Она наблюдала за братиком, ведь для девочки новогодняя суета – это что-то необычное.
Также Тарабарова поделилась новогодними традициями, которые есть в ее семье. И одна из самых главных – украшать елку всем вместе.
Текст публикации Светланы Тарабаровой:
Буду делиться с вами нашими новогодними традициями.
- Обязательно украшаем всей семьей. Так поступали мы с родителями и теперь это традиция моей семьи. Правда, сейчас дети больше разбрасывают, чем помогают.
- Елка всегда искусственная. На своем примере приучаем детей не портить лес.
- Не следим за модой украшения елок. Например, в этом году она должна быть голубой и с элементами черного и серебра. Не люблю такое. Я за собственные традиции, где игрушки для нас больше чем украшения. Какие-то подарила мне мама, а микрофон и рояль – Алексей, когда мы познакомились, часы – из клипа "Падає сніг" и т.д.
- Елка – это как фотоальбом самых теплых моментов.
- Когда украшаем, обязательно включаем любимые рождественские песни, такие, как Magic Moments, Jingle Bell Rock. А также "Падає сніг", которая является для нас особенной песней, потому что в клипе впервые снялся наш Иван.