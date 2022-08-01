Светлана Лобода заговорила о возможном возвращении в россию: когда это произойдет

После 24 февраля Светлана Лобода пришла в себя и уехала из россии, которая 8 лет ведет войну против Украины. Экс-гастролерша до сих пор не исключает того, что вернется в Москву, однако только тогда, когда тамошние власти перестанут истреблять наш народ.

За последние пять месяцев именитые украинские интервьюеры по нескольку раз звали Светлану Лободу на разговор, но она всем отказала. Свое первое после 24 февраля интервью певица дала грузинскому журналисту Ное Сулаберидзе. В нем она рассказала, как спасала от войны друзей, знакомых, как спала с телефоном на груди, как плакала первые два месяца, как уезжала из россии и заговорила о возможном возвращении.

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Вернется ли Лобода в россию

Экс-гастролерша призналась, что ее 11-летняя дочь Евангелина очень хочет вернуться в Москву, говорит: "Мам, я очень скучаю по своим друзьям". Однако она объясняет ей, что россия убивает украинцев, поэтому жить там они не могут.

Так сложились наши обстоятельства, что вернуться мы не можем, и не вернемся до тех пор, пока власть будет так вести себя, пока она будет убивать, истреблять наш народ. Я не вижу возможности даже думать о том, что могу вернуться в Москву и жить в россии. Это исключено,

– заявила Светлана Лобода.

"Мы находимся на таком рубеже – и я, и моя семья, и мои родные, близкие, мои друзья, моя команда, и вся моя страна. Каждый из нас сегодня принимает решение помогать всем, чем только может – нашему народу, нашим людям. Потому что мы находимся в большой беде", – подчеркнула певица и добавила, что в Грузию приехала с концертом, деньги с которого пойдут на помощь Украине.