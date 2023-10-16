Пела на русском: Лобода выступила на одной сцене с россиянами на частном мероприятии в Дубае
Источник:МУЗВАР
Светлана Лобода выступила на частном мероприятии в Дубае. Все песни она исполняла на русском языке, кроме того, не смущалась появиться на той же сцене, где выступали и русские.
О выступлении Светланы Лободы на одной сцене с российскими артистами сообщила пропагандистка Елена Жигалова. Артистка, позиционирующая себя как украинка, выступила на дне рождения женщины по имени Кристина в одной из гостиниц Дубая.
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Светлана Лобода выступила на одной сцене с россиянами
Артистка исполняла только свои русскоязычные песни, судя по трек-листу, фото которого появилось в сети. На сцене также появились русские: Александр Белов был ведущим, русский иллюзионист развлекал собравшихся, а среди певцов был артист Араш.
Издание "МУЗВАР" взяло комментарий у команды Светланы Лободы. По словам певицы, она действительно выступала на мероприятии в Дубае и пела там на русском языке. Заказчицей была гражданка Казахстана, которая вроде бы не поддерживает войну.
Каждый заказ, поступающий к артисту, тщательно проверяется менеджментом на соответствие ранее заявленной позиции. Состав каждого приложения формируется на основе любимых песен заказчика. Артист исполняет свои треки в оригинале, независимо от публичного или частного характера мероприятия, эта позиция также остается неизменной,
– ответили в команде артистки.
Последние выступления Светланы Лободы
- В августе артистка выступила в Ницце, обмотавшись украинским флагом. Она исполняла русские песни и на языке агрессора рассказывала о "непростых испытаниях украинцев".
- Светлана Лобода посетила центр гуманитарной помощи в Варшаве, куда привезла бытовую технику и спортивное орудие. Одни украинцы аплодировали ей и поддерживали, а другие демонстративно уходили из выступления.