Должна выбрать "правильную" позицию, – Лобода вспомнила, как получала звонки от российских властей

Артистка Светлана Лобода вспомнила, как в начале полномасштабного вторжения ей поступали звонки от российских властей. Ей предлагали выбрать "правильную" сторону и получить привилегии.

Артистка Светлана Лобода, недавно приехала в Украину, до начала полномасштабного вторжения находилась в России. Она спешила уехать из страны, получая звонки от власти.

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Лобода вспомнила, как спешила уехать из России

Исполнительница получала месседжи от российского режима с призывами поддержать войну и получить это "благодарность" и немалые привилегии. По ее словам, Россия "хорошо платит" тем, кто выбирает их сторону.

Почему я пыталась быстро уехать? Потому что поступало много звонков о том, что мы должны понимать, мы должны выбрать "правильную" позицию, что я должна быть умной, что я артистка, у которой здесь все. В дальнейшем, если я остаюсь здесь и поддерживаю режим, то у меня будет еще больше и мне не нужно будет ни о чем беспокоиться, ни мне, ни моим детям,

– рассказала Лобода.

Артистка считает, что имела определенную ценность для России, потому что работала на российскую аудиторию долгое время. Но советы оставаться и выбрать сторону зла она получала даже от друзей.

"У меня была гигантская аудитория. Они хотели сотрудничать, я понимаю почему. У меня 15 миллионов подписчиков в Instagram, из них, наверное, 60 – 70% это россияне. Были люди, мои знакомые, товарищи, которые мне звонили там и говорили, что: "Не делай глупостей, ты должна быть умной." Это твоя жизнь, твои дети. Ты сможешь их обеспечить на всю жизнь".

Интервью со Светланой Лободой: смотрите видео онлайн