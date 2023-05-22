"Сделаем все без предателей": в "Охматдете" заявили, что Лобода не согласовала с ними концерт
Источник:YARMAK
Рэпер Ярмак выступил против выступления Светланы Лободы в Киеве. С ним связались представители больницы "Охматдет" – они утверждают, что с ними не был согласован ни концерт, ни афиша.
Украинцы разнесли Светлану Лободу за ее анонс концерта в Osocor Residence в Киеве. Против мероприятия начали высказываться и артисты – рэпер Ярмак уже отреагировал на возможное событие.
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Ярмак о концерте Лободы
Рэпер, который сейчас служит в Вооруженных Силах, подверг критике резиденцию за площадку для Светланы Лободы, ведь в Украине достаточно достойных артистов, которые могли бы выступить на благотворительном мероприятии. Он назвал новость о концерте позором.
Потихоньку появляется ощущение дежавю 2015 года, когда нам начинают продвигать "какая разница". Конечно, мы будем реагировать на это увереннее, чем раньше и более в правовом поле.
"Помочь ЛОР-отделению можно многими другими путями и со многими другими достойными людьми в этой стране. И не поддаваться на такой позор, который решили затеять на следующий день после Дня Независимости в этом заведении".
YARMAK о концерте Лободы: видео
"Охматдет" не в курсе о концерте
В видео Ярмак обозначил больницу Охматдет, для которой якобы должен был проходить сбор средств на выступлении Лободы. Ее представители отреагировали – говорят, что с ними концерт не был согласован.
Мы только сегодня узнали об этом концерте. С нами, к сожалению, не было согласовано – ни концерт, ни афиша, ни артист.
В ответ Ярмак попросил общение с "Охматдетом" – он уверен в том, что есть лучшие способы помочь ЛОР-отделению: "Сделаем все без предателей".
"Охматдет" выступил с заявлением / Фото с инстаграм-сториз
- Напомним, комплекс Osocor Residence пообещал благотворительное мероприятие 25 августа этого года, где главной гостьей будет Светлана Лобода. На выступлении должны разыгрываться "уникальные" лоты от украинских защитников и проводиться сбор средств для восстановления ЛОР-отделения в "Охматдете". Певица должна презентовать альбом Made in U с украиноязычными и русскими песнями.
- В сети бурно отреагировали на анонс. Украинцы называют это попыткой отбеливания артистки, работавшей в России и закрывавшей глаза на войну. В комментариях требуют отменить мероприятие, но организаторы и сама Лобода никак не реагируют на общественный гнев.