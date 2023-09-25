Артистка оркестра ВСУ покорила судей "Голоса" исполнением песни Русланы: мощное видео

Вокальное шоу "Голос країни 13" в самом разгаре. На последнем этапе слепых прослушиваний, где четверо профессионалов выбирают себе участников для наставничества, выступило немало талантливых исполнителей. Так, на сцене вокального шоу спела артистка оркестра ВСУ Светлана Чередниченко.

Она исполнила хит Русланы – "Знаю я". И своим пением Светлана удивила не только зал, но и всех тренеров, которые развернули свои кресла еще в начале выступления артистки.

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Светлана Чередниченко поразила тренеров "Голоса" своим выступлением

Девушка родилась в Киеве в семье, которая не имеет никакого отношения к музыке. Но в юном возрасте родители решили отправить Светлану в музыкальную школу, где она училась играть на аккордеоне. Там ей привили любовь к украинской народной музыке.

Сегодня девушка гастролирует в составе оркестра ВСУ и ездит к военным на передовую.

Концерты – это всегда большой всплеск энергии, а точнее, синергии между военными и артистами. Мы стараемся сделать для них атмосферу неповторимого и немного разрядить, чтобы они забыли о происходящем хоть минутку и просто отдохнули,

– рассказала певица.

Четверо судей приглашали Светлану в свои команды, однако она выбрала Юлию Санину.

"Бриллиант в моей команде. Я очень счастлива, но осталось у меня только одно место в команде", — сказала тренер.

Светлана Чередниченко – "Знаю я": смотрите видео онлайн

Кто еще выбрал команду Юлии Саниной

Беквокалистка Дарья Минеева пошла в команду к украинской рок-диве. После ее выступления тренеры шоу аплодировали стоя. На сцене вокального шоу она спела трек Майли Сайрус – Flowers.

16-летний Влад Пелих, который исполнил трек BRONIA, украинской певицы Jerry Heil в дуэте с польским исполнителем Ochman и своим выступлением развернул все четыре красных кресла, также выбрал команду Юлии Саниной.