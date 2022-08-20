На свадьбу Дженнифер Лопес и Бена Аффлека приезжала "скорая": детали несчастного случая

19 августа актеры Дженнифер Лопес и Бен Аффлек организовали праздничную вечеринку по случаю свадьбы. Однако не все вышло так, как планировалось. Во время празднования с мамой жениха произошел несчастный случай.

Празднование было запланировано на 3 дня, но уже в первый день на свадьбу пришлось вызвать "скорую".

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Как сообщают западные СМИ, мама Бена Аффлека – Кристофер Энн Болдт упала с причала и порезала ногу. Сын сразу пришел на помощь, вызвал экстренную службу. Пришлось наложить швы.

Приблизительно через 20 минут после приезда "скорая" отправилась в больницу. Вероятно, туда увезли маму Аффлека, ведь невесты отправились за медиками. Впоследствии Дженнифер и Бена заметили у госпиталя. Пока неизвестно, как продолжилось празднование и вернулась ли туда мать жениха.

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