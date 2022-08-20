На свадьбу Дженнифер Лопес и Бена Аффлека приезжала "скорая": детали несчастного случая
Источник:Mirror
19 августа актеры Дженнифер Лопес и Бен Аффлек организовали праздничную вечеринку по случаю свадьбы. Однако не все вышло так, как планировалось. Во время празднования с мамой жениха произошел несчастный случай.
Празднование было запланировано на 3 дня, но уже в первый день на свадьбу пришлось вызвать "скорую".
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Что произошло на свадьбе Джей Ло и Бена Аффлека
Как сообщают западные СМИ, мама Бена Аффлека – Кристофер Энн Болдт упала с причала и порезала ногу. Сын сразу пришел на помощь, вызвал экстренную службу. Пришлось наложить швы.
Приблизительно через 20 минут после приезда "скорая" отправилась в больницу. Вероятно, туда увезли маму Аффлека, ведь невесты отправились за медиками. Впоследствии Дженнифер и Бена заметили у госпиталя. Пока неизвестно, как продолжилось празднование и вернулась ли туда мать жениха.
Свадьба Бена Аффлека и Джей Ло: главное
- В июле влюбленные тайно поженились в Лас-Вегасе. В прошлом именно публичность помешала им быть вместе, поэтому Джей Ло и Бен Аффлек решили никому не сообщать о браке.
- После свадьбы новоиспеченные супруги отправились в Париж. Именно в этом романтическом городе пара решила провести медовый месяц.
- Но уже через месяц собрали самых родных на громкую вечеринку.