Дженнифер Лопес и Бен Аффлек громко отпраздновали свадьбу: фото роскошной церемонии

19 августа началось трехдневное празднование свадьбы Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Жених собрал родных и друзей в своем поместье. Официальных фото со свадьбы еще нет, однако в сети есть кадры, которые сделал дрон.

Наконец-то состоялась самая ожидаемая свадьба Голливуда. На фан-страницах Джей Ло и Бена Аффлека уже появились первые кадры по пышному празднованию в имении актера недалеко от города Саванна, штат Джорджия. Фото 24 канал собрал в одном материале.

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Как прошла свадьба Бена Аффлека и Джей Ло

Судя по фото, молодожены попросили гостей прийти на праздник в белой одежде. Старинный дом, где состоялось празднование, актер приобрел еще в 2003 году. Примечательно, что именно в этом доме Дженнифер и Бен планировали свадьбу еще 19 лет назад, однако в 2004 разошлись.

Но 19 августа 2022 года мечта Лопес и Аффлека сбылась. Артистка пошла под венец в роскошном белом платье с длинным шлейфом и фатой. На лицах молодоженов постоянно сияли улыбки. Видно, что они оба ждали этого дня.

Для просмотра всех фото пролистывайте справа:

Напомним, первая свадьба Дженнифер Лопес и Бена Аффлека прошла в июле. Тогда они тайно поженились в Лас-Вегасе, хотели побыть только вдвоем, ведь в прошлом именно публичность помешала им быть вместе. После этого молодожены побывали в свадебном путешествии, для которого избрали Париж, а теперь организовали громкое празднование, на котором собрали много гостей.