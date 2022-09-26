Анна Тринчер и Александр Волошин показали свадебное видео на общую песню "Лише ти і я"

24 сентября певица Анна Тринчер и блогер Александр Волошин расписались в столичном ЗАГСе. Теперь артистка опубликовала свадебное видео, которое сняли под их общую песню "Лише ти і я".

Супруги не сразу рассказывали многотысячной аудитории поклонников о свадьбе. Через несколько дней для влюбленных подготовили видео, в котором собрали самые яркие моменты того чувственного дня.

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Свадебное видео Тринчер и Волошина

Анна Тринчер опубликовала видео на личном ютуб-канале. Ролик наложили на общую песню Тринчер и Волошина – "Лише ти і я". Показали утро невест, самые трогательные моменты из ЗАГСа, чувства невест и искренние эмоции родных, которые разделили с ними этот день.

Это прекрасный момент в моей жизни. Теперь я жена самого лучшего мужа. Моя любовь к Саше безгранична. Желаю каждому испытать те же чувства безграничной любви,

– прокомментировала певица.

Свадебное видео Тринчер и Волошина: смотрите видео онлайн

Напомним, невесты планировали выездную церемонию, на которую пригласили гостей, однако за несколько дней до свадьбы пришлось отменить все. Они расписались в Киеве, куда приехали самые родные, чтобы поздравить.

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