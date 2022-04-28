В Суспільному ответили, где нашли деньги для поездки Kalush Orchestra на Евровидение-2022

Украину на Евровидении-2022 в Турине представит группа Kalush Orchestra. За их поездку в Италию взялось Суспільне, которое и нашло деньги на перелет, костюмы, постановку.

На пресс-конференции во Львове представительница Суспільного Оксана Скибинская поручилась, что за Евровидение-2022 Kalush Orchestra будет платить не из своего кармана. Поездку группы в Турин профинансировали международные партнеры. Какую сумму выделили, не рассекречивают.

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Где Kalush Orchestra взяли деньги на Евровидение-2022

Суспільне полностью обеспечивает участие Украины в конкурсе. Была привлечена помощь международных партнеров, поэтому группа сможет принять участие без слишком накладных расходов для себя,

– заявила глава делегации Украины на Евровидении-2022.

"Непосредственно сумму назвать сложно, потому что подготовка до сих пор продолжается. Мы должны понимать, что она началась еще полгода назад и продолжается. Поэтому сейчас говорить о каких-то цифрах рано, но мы над этим работаем", – добавила Оксана Скибинская.

Kalush Orchestra на площади Рынок во Львове: фото

Что известно об участии Kalush Orchestra на Евровидении-2022