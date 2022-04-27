Уже совсем скоро Kalush Orchestra споют для всей Европы. В канун важного конкурса они устроили фотосессию во Львове.

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Kalush Orchestra сфотографировались во Львове

Эта съемка стала ответом на запрос организатора Евровидения этого года – сделать фотосессию в самых красивых местах родного края.

Музыканты Kalush Orchestra сфотографировались на фоне скульптур Латинского катедрального собора, которые во время войны завернули в ткань и обложили мешками с песком. Волонтеры и власть сделали это, чтобы сохранить памятники скульптуры и архитектуры от возможных ракетных ударов россиян.

Этим фото мы хотели показать, что, хотя она скрыта, – наша страна красивая, мультикультурная и разнообразная. То, как наши люди отстаивают свою свободу, поражает сегодня весь мир. В то же время каждый город заботится о своих достопримечательностях, с большим беспокойством. В этом мы тоже видим красоту,

– поделился солист коллектива.



Kalush Orchestra сфотографировались во Львове / Фото Суспільного

Напомним , Kalush Orchestra выступит с песней Stefania в первом полуфинале Евровидения-2022 – 10 мая. Музыканты представят Украину под номером 6.