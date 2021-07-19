Известная украинская певица Наталья Могилевская вслед за знаменитостями отправилась на отдых. Она очаровала сеть фото из отпуска, которые опубликовала на личной странице в инстаграме.

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Откровенные кадры Могилевской

Исполнительница сделала несколько пикантных селфи на свой смартфон. Она позировала перед камерой в шоколадном бикини, удачно подчеркивавшим фигуру. Наталья Могилевская акцентировала на соблазнительном декольте и пышном бюсте.

Певица дополнила аутфит золотистой цепочкой с подвеской. Она распустила волосы и уложила их волнами. Наталья Могилевская не делала макияж, похваставшись натуральной красотой. Но добавим, что она использовала фильтр, который подчеркнул черты лица.

Для просмотра фото листайте справа:

Поклонники засыпали звезду комплиментами. Они в восторге от естественной красоты Натальи Могилевской: