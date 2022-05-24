Все три месяца войны Катя Осадчая активно волонтерила – запустила проект "Пошук зниклих", помогающий украинцам находить своих родных, пропавших во время войны, однако не рассказывала собственную историю. Как выяснилось, в первые дни войны ее тоже охватила паника.

Читайте также Юрий Ткач объяснил, почему только на третью неделю войны вывез семью за границу

Катя Осадчая о первом дне войны

Мы проснулись в 4:30 от того, что за нашим забором сработало ПВО. Уже могу писать, там его больше нет. Накануне вернулись с премьеры "Великої прогулянки", мы спокойно привычно улеглись спать с планами на утро.

– вспомнила Катя Осадчая.

После первых взрывов они с мужем Юрием Горбуновым в панике скупали продукты, складывали чемоданы с минимумом вещей на всех четырех – для себя и двух сыновей, переезжали к родителям Осадчей, где "казалось безопаснее".

"24.02. 9:22. Я не знаю, почему решила сделать фото в магазине, наверное, чтобы запомнить хронологию событий этого страшного утра", – подписала первое военное селфи телезвезда.

Катя Осадчая в супермаркете в первый день войны / Фото с инстаграма телеведущей

Однако в Киевской области звездная семья надолго не задержалась. Они с детьми уехали на Запад Украины. "Был долгий путь на Запад Украины с двумя маленькими детьми и коляской на коленях, ведь она не поместилась в багажник, так и ехали все 19 часов", – призналась Катя Осадчая.

Интересно, только на днях Юрий Горбунов признался, что 24 февраля проснулся от сбивания ракеты, ведь база ПВО была видна из окон его дома. Тогда дом затрясся, а рядом появился клуб дыма. В 4:30 на ногах были уже все – от самого маленького Давида, до Ивана, который плакал.

Полный текст публикации Кати Осадчей:

24.02. 9:22. Три месяца с начала плато масштабного вторжения. Я не знаю, почему решила сделать фото в магазине, наверное, чтобы запомнить хронологию событий этого страшного утра.

Мы проснулись в 4:30 от того, что за нашим забором сработало ПВО. Уже могу писать, там его больше нет. Накануне вернулись с премьеры "Великої прогулянки", мы спокойно привычно улеглись спать с планами на утро.

Как и у всех, из первых взрывов не понимание действий. Складывать чемоданы, бежать за продуктами или куда-нибудь ехать. В панике делали все – и покупали продукты, которые потом привезли к родителям, и собирали чемоданы с минимумом вещей на всех, чтобы поместились в багажник, и выезжали. Сначала к родителям неподалеку, там казалось безопаснее. А потом был долгий путь на Запад Украины с двумя маленькими детьми и коляской, ведь он не поместился в багажник, так и ехали все 19 часов.

Мы не были готовы к такому коварному вторжению глупого соседа. До сих пор не верим, что все это происходит с нами.