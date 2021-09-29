Судья "Танцев со звездами" Максим Чмерковский признался, был ли у него роман с Дженнифер Лопес

Украинский танцор Максим Чмерковский, который построил успешную карьеру в США, признался, что когда-то у него был роман с партнершей, однако он был недолгим и подобное больше не случалось. Также мужчина опроверг информацию относительно романа с Дженнифер Лопес.

10 лет Максим участвовал в американских "Танцах со звездами". Занимал 2 или 3 места. Путь хореографа на этом шоу закончился, когда он одержал желанную победу.

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Максим Чмерковский о романах

Танцор не скрывает, что в начале участия в "Танцах" у него был роман с партнершей. Однако эти отношения длились недолго и потом Максим все внимание концентрировал лишь на работе. Были даже слухи, что Чмерковский встречается с Дженнифер Лопес, однако он никогда их не подтверждал.

Все изменилось, когда на Бродвее он встретился с нынешней женой Петой Маргатройд, которая впоследствии стала его партнершей в танцевальном проекте. На время знакомства Максим был помолвлен с американской танцовщицей украинского происхождения Кариной Смирнофф. Пета также состояла в отношениях.

Через некоторое время Максим отменил помолвку, а Пета ушла от бойфренда. В 2017 году у влюбленных родился сын.



Жена и сын Максима Чмерковского / Фото из инстаграма хореографа

Максим Чмерковский был главным героем украинской версии шоу "Холостяк". Тогда за тем, как он ищет любовь, наблюдала вся страна. Мужчина верил, что действительно сможет построить отношения с помощью проекта. Однако этого не произошло и с женой он разошелся. Но Максим отмечал, что ни о чем не жалеет.