Судья "Танцев со звездами" Максим Чмерковский признался, был ли у него роман с Дженнифер Лопес
Источник:ЖВЛ
Украинский танцор Максим Чмерковский, который построил успешную карьеру в США, признался, что когда-то у него был роман с партнершей, однако он был недолгим и подобное больше не случалось. Также мужчина опроверг информацию относительно романа с Дженнифер Лопес.
10 лет Максим участвовал в американских "Танцах со звездами". Занимал 2 или 3 места. Путь хореографа на этом шоу закончился, когда он одержал желанную победу.
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Максим Чмерковский о романах
Танцор не скрывает, что в начале участия в "Танцах" у него был роман с партнершей. Однако эти отношения длились недолго и потом Максим все внимание концентрировал лишь на работе. Были даже слухи, что Чмерковский встречается с Дженнифер Лопес, однако он никогда их не подтверждал.
Все изменилось, когда на Бродвее он встретился с нынешней женой Петой Маргатройд, которая впоследствии стала его партнершей в танцевальном проекте. На время знакомства Максим был помолвлен с американской танцовщицей украинского происхождения Кариной Смирнофф. Пета также состояла в отношениях.
Через некоторое время Максим отменил помолвку, а Пета ушла от бойфренда. В 2017 году у влюбленных родился сын.
Жена и сын Максима Чмерковского / Фото из инстаграма хореографа