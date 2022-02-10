Судья Нацотбора Евровидения-2022 признался, почему Андрей Данилко не стал членом жюри
Источник:"Ранок з Україною"
На протяжении нескольких лет Андрей Данилко был судьей Нацотбора на Евровидение, однако в 2022 году его нет среди членов жюри. Ярослав Лодыгин пояснил, что у артиста другие планы на день финала.
Режиссер и член правления Общественного вещателя Ярослав Лодыгин стал одним из трех членов жюри, которые будут выбирать представителя на Евровидение от Украины. Он объяснил, почему в этом году судьей не стал Андрей Данилко.
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Почему Данилко нет в жюри Нацотбора
Андрей Данилко, известный по сценическому образу Верки Сердючки, был бессменным судьей с 2016 года. В 2022 его место занял Ярослав Лодыгин. Он поделился, что Андрей Данилко сам отказался быть членом жюри, потому что имеет другие планы на 12 февраля.
К тому же Ярослав Лодыгин заметил, что ничье место не занимал. Все до последнего надеялись видеть среди членов жюри Данилко.
Я понял, что в нашей стране позиция судьи национального отбора примерно такого же общественного веса, как кресло президента или премьер-министра. Да, в определенный период это очень ответственная миссия!
– рассказал Лодыгин.
Судьи Национального отбора
5 февраля Суспільне объявило имена трех членов жюри Нацотбора Евровидения-2022. Ими стали:
- украинская исполнительница Тина Кароль,
- режиссер и член правления Общественного вещателя Ярослав Лодыгин,
- певица и победительница Евровидения-2016 Джамала.