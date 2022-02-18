Ярослав Лодыгин прокомментировал обман Alina Pash и объяснил, почему уволился с Суспільного

В пятницу, 18 февраля, прогремела новость об увольнении Ярослава Лодыгина, который возглавлял оргкомитет Нацотбора-2022. Как выяснилось, он ушел в отставку, потому что конкурс прошел неидеально.

После волны реакций в социальных сетях Ярослав Лодыгин решил прояснить ситуацию со своим увольнением. Он опубликовал текст речи, произнесенный на наблюдательном совете НОТУ, чтобы его уход с Суспільного не обрастал сплетнями.

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Почему Ярослав Лодыгин попросил об увольнении

Национальный отбор Евровидения-2022 он все еще считает "большим и качественным праздником молодой украинской культуры", который, к его большому сожалению, прошел неидеально.

"Совпадение технических и человеческих ошибок привело к путанице во время оглашения результатов. А недостаток общественного доверия превратил реакцию определенной части публики в кампанию по дискредитации Суспільного, некоторых артистов, международных аудиторов и меня лично… Музыкальный конкурс, который должен объединять украинцев, в очередной раз нас разъединил", – пожаловался Ярослав Лодыгин.

Однако он объяснил, что уходит с Суспільного не из-за путаницы с баллами, а из-за обмана Alina Pash и ее команды, которые впутали в громкий скандал и его.

К сожалению, нашим доверием воспользовались и этому нет оправданий. Поэтому мне и оргкомитету не удалось предотвратить очередной скандал… Я признаю свою часть ответственности за все эпизоды, которые сделали нынешний Нацотбор далеким от идеального,

– заявил Лодыгин.

Ярослав Лодыгин, которого уволили с Суспільного из-за Нацотбора / Фото из фейсбука судьи

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Ярослав Лодыгин предлагает новые правила Нацотбора для артистов-гастролеров

Судья Нацотбора-2022 убежден, что музыка и культура не могут быть вне политики. Однако, по его мнению, следует прощать тех артистов, которые признали свои ошибки. Так, Ярослав Лодыгин предлагает допускать к Нацотбору музыкантов, которые гастролировали в стране-агрессоре России, но раскаялись за это.

Механизмы реабилитации, моральной амнистии на основе сроков давности проступка должны быть в правилах. Я хочу жить в стране, где ошибку можно допустить и можно исправить,

– написал режиссер.

Полный текст публикации Ярослава Лодыгина:

что после фальшивой справки Alina Pash Лодыгин предложил ввести в оргкомитет Нацотбора Евровидения, но тут же добавил, что это приведет к его полной деградации.

Друзья, я публикую текст своей сегодняшней речи на Наблюдательном совете Суспільного:

Уважаемые коллеги, я благодарю за возможность высказаться, а также надеюсь на вашу откровенность и объективность в ваших оценках…

Что произошло на Евровидении? Во-первых, большой и качественный праздник молодой украинской культуры, который привлек внимание к платформам Суспільного аудитории, которая о нас ничего до этого не знала. Прошло ли все идеально? Конечно, нет. Совпадение технических и человеческих ошибок привело к путанице при объявлении результатов. А недостаток общественного доверия среди украинцев превратил реакцию определенной части публики в кампанию по дискредитации Суспільного, некоторых артистов, международных аудиторов и меня лично...

Это произошло посреди небывалого обострения в войне, когда наши нервы напряжены, а российские информационные войска ведут многочисленные атаки для того, чтобы поселить раздор между нами. И музыкальный конкурс, который должен объединять украинцев, в очередной раз нас разъединил.

Но может ли один артист или артистка соответствовать требованиям всех украинцев? Нет. Это слишком большие ожидания. Должны ли вообще быть какие-то требования к артисту, кроме творческих? Да. Этот человек или люди представляют на международной арене страну в состоянии войны. И ограничения относительно взаимоотношений и выступлений в России справедливы. Выступая в России артист посылает своим фанам деструктивный сигнал: никакой войны нет, это все временно и недоразумение, музыка вне этого. Но музыка и культура, хоть и не имеют границ, но все же не вне политики. Это должны наконец признать наши музыканты и их продюсеры.

Пункт в правилах Нацотбора об ограничениях, относительно выступлений в РФ и других – это предложение общественного договора, в условиях, когда государство не может это сделать… К сожалению, нашим доверием воспользовались и этому нет оправданий. Поэтому мне и оргкомитету не удалось предотвратить очередной скандал.

Что делать, чтобы эта история не повторилась? Можно ужесточить правила, добавить в состав оргкомитета представителей СБУ и пограничников и вписать в правила весь уголовный кодекс и Библию. Останутся ли в стране артисты и члены жюри? Это приведет к полной деградации конкурса.

Я считаю, что выход в том, чтобы учиться прощать. Не только кенселить (отменять) людей это легко, но и принимать обратно. Особенно тех, кто признал свои ошибки. Это обогатит Нацотбор, потому что таких артистов будем откровенны, у нас в стране очень много. Это обогатит страну, потому что таких людей у ​​нас еще больше. Механизмы реабилитации, моральной амнистии на основе сроков давности проступка должны быть в правилах. Я хочу жить в стране, где ошибку можно допустить и исправить.

Итак, я признаю свою часть ответственности за все эпизоды, которые сделали нынешний Нацотбор далеким от идеального… Я хочу подтвердить свою готовность уйти в отставку… Спасибо за доверие.