Суд отказался избавить Бритни Спирс от опекунства отца

В Лос-Анджелесе состоялось судебное заседание по делу Бритни Спирс против опекунства отца. Суд отклонил ходатайство адвокатов о прекращении опеки отца над певицей.

Вокруг опекунства над Бритни Спирс продолжают идти разговоры. Артистка в очередной раз просила суд освободить ее от опеки отца, однако в связи с решением судьи этого снова не произошло.

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Бритни Спирс продолжает находиться под опекой отца

Решение суда связано с предварительным ходатайством адвокатов певицы. В ноябре 2020 года судья согласилась добавить в число опекунов Бритни Спирс частную финансовую компанию Bessemer Trust. После этого адвокаты требовали, чтобы отец певицы Джеймс Спирс был исключен из ее опекунства. Нынешнее решение суда касается именно того ходатайства.

Судьи не обратили внимание на показания, с которыми Бритни Спирс выступила в суде 23 июня 2021 года. Впервые за 2 года она выступила в зале суда и требовала прекратить опекунство над собой. Она заявила, что ее заставляют работать без выходных, принимать литий, а также запрещают удалить внутриматочную спираль, чтобы снова забеременеть. Адвокаты певицы пока юридически не оформили и не подали в суд ее новые требования.

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Опекунство отца над Бритни Спирс: главное