Платформа 9 ¾: Стивен Фрай принял участие в эксклюзивном сотрудничестве с Укрзализныцей
Источник:Укрзализныца
В среду, 6 августа, в Киеве состоялся Саммит первых леди и джентльменов. Его ведущим стал британский актер и ведущий Стивен Фрай, который постоянно поддерживает Украину в войне.
Он несколько дней пробыл в столице и сделал немало важных дел. В частности, состоялось эксклюзивное сотрудничество Стивена Фрая и Укрзализныци.
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Сотрудничество Стивена Фрая с Укрзализныцей
В соцсетях агентства распространили видео, в которых актер объявляет о "новой" остановке поездов - платформе 9 ¾. В конце своей речи Стивен сказал: "Слава Украине!".
В эксклюзивном сотрудничестве со Стивеном Фраем Укрзализныца добавляет одну остановку всем своим поездам,
– отметили под роликом.
Отметим, после посещения Киева Стивен Фрай был восхищен украинцами, которые желают прогнать россиян со своей земли. Его поразили люди, которых объединяет юмор и решительность.
Кто такой Стивен Фрай?Это английский писатель и актер, получивший известность благодаря участию в британских комедийных телесериалах, таких как "Черная Гадюка", "Шоу Фрая и Лори", "Джиус и Вустер". К тому же он играл в фильмах "Песочный человек", "Жадность", "Это грех", "Упорные мошенники" и многие другие.
Стивен Фрай поддерживает ряд инициатив и организаций, которые работают с военнослужащими, людьми с потерей слуха, людьми с потерей зрения, людьми с биполярным расстройством, людьми с лейкемией, ЛГБТ-сообществом. К тому же, актер помогал украинцам пережить зиму, поддерживая инициативу ShelterBox, которая собирала средства для закупки теплой одежды и восстановления поврежденных домов.