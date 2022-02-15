Стилист Юлия Пелипас вышла замуж за экс-министра и соучредителя Monobank Дмитрия Дубилета

Основательница бренда Bettter Юлия Пелипас вышла замуж за Дмитрия Дубилета – бизнесмена, соучредителя Monobank и экс-министра Кабмина в 2019-2020 годах. Об этом девушка сообщила в День Влюбленных, 14 февраля.

37-летняя Юлия Пелипас и 36-летний Дмитрий Дубилет объявили о своих отношениях в октябре 2020 года – публиковали совместные фото в соцсетях и появлялись вместе на светских мероприятиях. После полуторагодовалого романа они поженились.

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Юлия Пелипас вышла замуж за Дмитрия Дубилета

В День святого Валентина влюбленные объявили, что стали мужем и женой. Очевидно, они расписались без громких церемоний и пышных платьев, ведь вместо свадебных фото стилист показала архивные карды из заграничного путешествия.

Кстати, мы поженились. На этом фото видно, что Дима об этом думает,

– с юмором подписала Юлия Пелипас.

Юлия Пелипас вышла замуж за Дмитрия Дубилета / Фото из инстаграма стилистки

Юлия Пелипас вышла замуж за Дмитрия Дубилета / Фото из инстаграма стилистки

Что известно о личной жизни Юлии Пелипас и Дмитрия Дубилета